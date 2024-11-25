Manisa'da konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 işçi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin barındığı konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin barındığı konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Matarlı Mahallesi yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinin yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 işçi dumandan etkilendi, 1'i ise ayağından yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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