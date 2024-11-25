Manisa'da konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 işçi yaralandı

​​​​​​​Matarlı Mahallesi yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinin yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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