Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Durasıllı Mahallesi'nde ilerleyen A.T. (40) idaresindeki 45 SA 9149 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastanede tedavi altına alındı.
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