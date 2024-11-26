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        Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:21
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        Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Durasıllı Mahallesi'nde ilerleyen A.T. (40) idaresindeki 45 SA 9149 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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