Manisa'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, 45 ANS 815 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı.
Sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.
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