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        Manisa'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 01:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:16
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        Manisa'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yola çıkan ata çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, 45 ANS 815 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı.

        Sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada, otomobilin çarptığı at ise öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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