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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın UCAM Murcia'yı ağırlayacak

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Manisa Basket, beşinci maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:31
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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın UCAM Murcia'yı ağırlayacak
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Manisa Basket, beşinci maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

        Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Grupta 3 galibiyet ve 1 beraberliği olan Manisa Basket, yarınki rakibinin önünde averajla lider durumda bulunuyor.

        İspanya'daki ilk maçı 103-97 kazanan Manisa Basket, yarın da kazanması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek ve adını son 16 turuna yazdıracak.

        Grubun diğer maçında ise Yunan temsilcisi Peristeri ile Sırp ekibi FMP karşılaşacak.

        Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 18 müsabakada 11 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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