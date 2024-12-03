Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın UCAM Murcia'yı ağırlayacak

Grubun diğer maçında ise Yunan temsilcisi Peristeri ile Sırp ekibi FMP karşılaşacak.

İspanya'daki ilk maçı 103-97 kazanan Manisa Basket, yarın da kazanması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek ve adını son 16 turuna yazdıracak.

Grupta 3 galibiyet ve 1 beraberliği olan Manisa Basket, yarınki rakibinin önünde averajla lider durumda bulunuyor.

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