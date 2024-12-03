Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
İddiaya göre, M.E, bir süredir ayrı yaşadıkları eşi Mehtap E'nin (37) çalıştığı Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya gitti.
Mehtap E'yi konuşma bahanesiyle dışarı çağıran M.E, yanındaki tabancayla eşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehtap E. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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