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        Manisa'da kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:46
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        Manisa'da kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Hamza Altınay'dan, haber alamayan eşi Ferda Altınay durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Altınay'ın cesedi Çaypınar Mahallesi yakınlarındaki, yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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