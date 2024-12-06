Manisa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Onur Çelik'in (30) kullandığı 35 YV 699 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.