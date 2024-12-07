Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 75 Muhammed Enes Kiprit), Birkan Yılmaz, Awuku, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Kazım Can Kahya), Hodzic, Diallo (Dk. 87 Efe Taylan Altunkara), Ramirez (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Fofana (Dk. 75 Osuji), Wriedt
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Eren Karadağ (Dk. 73 Atakan Cangöz), Tunahan Ergül (Dk. 90+2 Mehmet Tayfun Dingil), Geraldo (Dk. 90+3 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 37 Catic), Verheydt (Dk. 73 Ahmethan Köse)
Gol: Dk. 13 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 30 Birkan Yılmaz (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Tunahan Ergül, Dk. 45 Catic, Dk. 90+4 Ferhat Yazgan, Dk. 90+7 Kasongo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 40 Hodzic, Dk. 59 Awuku (Manisa FK)
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