Manisa'da belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı

Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan Ş.K, E.S, N.T, M.Ç, V.E. ile İ.Ö'yü de yakaladı.

Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

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