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        Manisa'da belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı

        Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:27
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        Manisa'da belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı
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        Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan İ.A'nın, dijital ortamda "sahte fatura" düzenleyerek vergi kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, sahte fatura, bilgisayar, fiş kesim cihazları, harici bellek, cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve suç kayıtları bulunan not defterleri ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan Ş.K, E.S, N.T, M.Ç, V.E. ile İ.Ö'yü de yakaladı.

        Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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