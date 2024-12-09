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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:13
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, şüpheli bir otomobili Alaşehir girişinde durdurdu.

        Araçtaki aramalarda 41,84 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan H.U. (28), M.E. (33) ve A.L. (44) işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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