Demirci Devlet Hastanesinde ilk kez "laparoskopi" ameliyatı yapıldı
Demirci Devlet Hastanesinde, bir hastaya ilk kez "laparoskopi" yöntemiyle ameliyat yapıldı.
Demirci Devlet Hastanesinde, bir hastaya ilk kez "laparoskopi" yöntemiyle ameliyat yapıldı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Fatih Kurnaz, düzensiz kanama, uzun süreli karın ağrısı şikayeti çeken ve medikal tedavilerinden fayda görmeyen 45 yaşındaki hasta için operasyon kararı verdi.
Dr. Kurnaz ve Op. Dr. Özhan Tosun, ameliyatı, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen "laparoskopi" yöntemi ile gerçekleştirdi.
Opr. Dr. Fatih Kurnaz, Demirci Devlet Hastanesinde bir ilk kez "laparoskopi" ile ameliyat yaptıklarını belirterek, başarıyla tamamlanan operasyonun sonucunda hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.
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