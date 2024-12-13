Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli yeniden gözaltına alındı

Bir süre şoförle boğuşan şüpheli E.Ü, elinde kesiklere yol açtığı ve emniyet kemerini çözüp kendini kurtaran H.P'nin araçtan inmesi sonucu olay yerinden uzaklaşıyor.

Öte yandan taksinin kabin kamerasına yansıyan görüntülerde, taksi şoförü H.P'nin post cihazında işlem yaptığı esnada belindeki bıçağı çıkararak şoförün göğüs kısmına doğru hamle yapan şüpheli E.Ü, şoför tarafından engelleniyor.

Açıklamada, gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bugün cumhuriyet başsavcılığına sunulduğuna işaret edilerek, "Yapılan inceleme sonucu bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan cumhuriyet başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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