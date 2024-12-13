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        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli yeniden gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan ve yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:54
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        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli yeniden gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan ve yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 29 Kasım'da Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde taksi sürücüsü H.P'ye yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada yakalanan şüpheli E.Ü'nün gözaltına alındığı hatırlatılarak, zanlının sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

        Açıklamada, gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bugün cumhuriyet başsavcılığına sunulduğuna işaret edilerek, "Yapılan inceleme sonucu bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan cumhuriyet başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        - Saldırı anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan taksinin kabin kamerasına yansıyan görüntülerde, taksi şoförü H.P'nin post cihazında işlem yaptığı esnada belindeki bıçağı çıkararak şoförün göğüs kısmına doğru hamle yapan şüpheli E.Ü, şoför tarafından engelleniyor.

        Bir süre şoförle boğuşan şüpheli E.Ü, elinde kesiklere yol açtığı ve emniyet kemerini çözüp kendini kurtaran H.P'nin araçtan inmesi sonucu olay yerinden uzaklaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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