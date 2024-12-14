Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan şüpheli, tutuklandı.
Taksi sürücüsü Hakan Paktan'ın bıçakla yaralanmasıyla ilgili dün gözaltına alınan E.Ü'nün (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.Ü. tutuklandı.
E.Ü'nün ifadesinde, madde bağımlılığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü, olay günü psikolojisinin iyi olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
Üzerinde para olmamasına rağmen amcasının evine gitmek için taksiye bindiğini anlatan E.Ü'nün, cebinde sakladığı bıçağı ücreti ödememek ve taksiciyi korkutmak için kullandığını, şoförü öldürme, yaralama ya da gasbetme amacının olmadığını savunduğu belirtildi.
- Yeniden gözaltına alınmıştı
Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 29 Kasım'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan E.Ü. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin kendilerine ulaştırılmasının ardından şüpheli hakkında dün yeniden gözaltı kararı verilmişti.
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