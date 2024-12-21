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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:10 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:10
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 90+2 Birkan Yılmaz), Hodzic, Bartu Göçmen, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 74 Efe Taylan Altunkara), Ramirez (Dk. 74 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit, Wriedt (Dk. 69 Osuji)

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Mboula, Burak Can Çamoğlu, Forsell (Dk. 61 Hakan Erçelik), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 69 Ahmet Gökbayrak), Cuma Menize (Dk. 46 Begic), Mehmet Coşkun (Dk. 61 Nafican Yardımcı), Malle, Kayode

        Goller: Dk. 19 Miraç Acer (Kendi kalesine), Dk. 60 Hodzic (Manisa FK), Dk. 78 Kaan Kanak (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 46 Mboula, Dk. 59 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+4 Burak Can Çamoğlu, Dk. 90+7 Ahmet Gökbayrak (Şanlıurfaspor), Dk. 82 Kaan Kanak (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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