Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 90+2 Birkan Yılmaz), Hodzic, Bartu Göçmen, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 74 Efe Taylan Altunkara), Ramirez (Dk. 74 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit, Wriedt (Dk. 69 Osuji)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Mboula, Burak Can Çamoğlu, Forsell (Dk. 61 Hakan Erçelik), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 69 Ahmet Gökbayrak), Cuma Menize (Dk. 46 Begic), Mehmet Coşkun (Dk. 61 Nafican Yardımcı), Malle, Kayode
Goller: Dk. 19 Miraç Acer (Kendi kalesine), Dk. 60 Hodzic (Manisa FK), Dk. 78 Kaan Kanak (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Mboula, Dk. 59 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+4 Burak Can Çamoğlu, Dk. 90+7 Ahmet Gökbayrak (Şanlıurfaspor), Dk. 82 Kaan Kanak (Manisa FK)
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