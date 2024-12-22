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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:09
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları B.D.Ö'nün (23) üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi.

        Şüpheli ifadesinde uyuşturucu maddeyi C.O'dan (20) aldığını itiraf etmesi üzerine ekipler soruşturmayı genişletti.

        C.O'nun evinde ve otomobilinde yapılan aramada ise 51 gram esrar ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.O. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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