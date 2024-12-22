Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

C.O'nun evinde ve otomobilinde yapılan aramada ise 51 gram esrar ile 6 sentetik ecza ele geçirildi.

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