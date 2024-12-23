Spil Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, başta yılkı atları ve kızıl geyikler olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşam sürdüğü Spil Dağı'ndaki belirlenen yerlere 1,5 ton yonca ile 300 kilogram ekmek bıraktı.