Alaşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışı yapıldığı tespit edilen imalathane ve depolara eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 1627 litre rakı, 1085 litre şarap, 265 litre etil alkol, 56 litre viski, 20 litre votka, 48 anason kiti, 14 sentetik ecza, 2,5 gram esrar ve 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.