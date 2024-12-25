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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı'dan Suriye'ye yönelik değerlendirme

        İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Suriye'yle ilgili iki kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek, "Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda ihdas edilmek istenen terör devletinin tasfiye edilmesi, Irak ve Suriye PKK'sının bağlantısının kesilmesi. İkincisi ise Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:18
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı'dan Suriye'ye yönelik değerlendirme
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        İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Suriye'yle ilgili iki kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek, "Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda ihdas edilmek istenen terör devletinin tasfiye edilmesi, Irak ve Suriye PKK'sının bağlantısının kesilmesi. İkincisi ise Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi." dedi.

        Özatıcı, bir kafede düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

        Yeni asgari ücrete değinen Özatıcı, belirlenen ücretin yeterli olmadığını savundu.

        Özatıcı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından 20 bin civarında Suriyeli'nin ülkesine geri döndüğünü belirtti.

        Suriye meselesiyle ilgili partisinin görüşlerinin net olduğunu ifade eden Özatıcı, "Biz Suriye'de iki kırmızı çizgi ortaya koyuyoruz. Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda ihdas edilmek istenen terör devletinin tasfiye edilmesi, Irak ve Suriye PKK'sının bağlantısının kesilmesi. İkincisi ise Suriyeli sığınmacıların geri dönmesi. Bunlar yapıldığı takdirde, Türkiye'nin menfaatine olacaktır." diye konuştu.

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