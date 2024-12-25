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        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:22
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        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında terör örgütü propagandası yapmanın da yer aldığı çeşitli suçlardan 19 yıl 47 ay hapis cezası bulunan M.Ç'nin (26) yakalanması için çalışma yürüttü.

        Adresi tespit edilen M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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