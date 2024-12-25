Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında terör örgütü propagandası yapmanın da yer aldığı çeşitli suçlardan 19 yıl 47 ay hapis cezası bulunan M.Ç'nin (26) yakalanması için çalışma yürüttü.

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