Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yunusemre'de bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunusemre'de bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.G'nin (50) idaresindeki 35 BFH 243 plakalı kamyon Atatürk Anıtı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki şerit arasındaki bariyerlere çarptı.

        Trafik şeritleri arasındaki kanala düşen araç, yön levhası direğine de çarptıktan sonra durabildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Akhisar'da silah ticareti operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Akhisar'da silah ticareti operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Turgutlu 1984'te transfer kapalı
        Turgutlu 1984'te transfer kapalı
        Demirci'de park halindeki otomobil yandı
        Demirci'de park halindeki otomobil yandı
        Akhisar'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Akhisar'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Demirci'de TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı
        Demirci'de TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı
        Park halindeki otobüs alev alev yandı
        Park halindeki otobüs alev alev yandı