Demirci'de kar yağışı etkili oldu

Belediye Başkanı Erkan Kara, belediye ekiplerinin olumsuz durumlara karşı hazır olduğunu ifade etti.

Kar yağışının etkili olduğu Simav ve Sındırgı güzergahındaki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik ile Türkmen Tepe ve Sarıçayır mevkileri kar nedeniyle beyaza büründü. Akçakertik ve Türkmen Tepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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