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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:13
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

        Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8

        1. Periyot: 21-24

        Devre: 49-42

        3. Periyot: 69-65

        5 faulle çıkanlar: 33.27 Kerem Kuthan Konan, 37.08 Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş Fibabanka)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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