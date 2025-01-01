Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

        Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

        Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?

        Benzer Haberler

        Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası
        Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası
        Manisa'da yılbaşında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak
        Manisa'da yılbaşında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak
        Demirci'de meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak
        Demirci'de meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak
        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa FK'da moraller yüksek
        Manisa FK'da moraller yüksek
        Somaspor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
        Somaspor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor