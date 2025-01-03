Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlığı bulunan Moryke Fofana, Philip Awuku ve Efe Taylan Altunkara dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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