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        Manisa'da evde 54 parça tarihi eser ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde yapılan aramada 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:15
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        Manisa'da evde 54 parça tarihi eser ele geçirildi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde yapılan aramada 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri şüpheli M.A'nın (77) adresine baskın yaptı.

        Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 47 metal obje, 2 mermer figürü, bir vazo, bir metal kase ve 3 obje ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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