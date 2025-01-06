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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:46
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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.

        Jandarma ekipleri Durasıllı Mahallesi'nde şüphelendikleri A.G'yi (41) durdurdu.

        Yapılan incelemede A.G'nin, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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