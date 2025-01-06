Manisa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ocak'ta saat 05.30 sıralarında M.A'nın ikametine gelen şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak "soruşturma" bahanesiyle 48 cumhuriyet altınını alarak evden ayrıldı.

Dolandırıldığını anlayan M.A, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Manisa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ş.A. (30) ve S.T. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı gün İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan B.A'yı (75) yine aynı yöntemle dolandırarak döviz ve altın aldıkları belirlendi. Ekipler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.