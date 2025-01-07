Manisa'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve silah ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen "Günsel suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenlendi.