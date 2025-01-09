Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da "İhmal ve İstismar Bildirim Yükümlülüğü" eğitimi verildi

        Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde görev yapan kamu görevlilerine "İhmal ve İstismar Bildirimi Yükümlülüğü" konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da "İhmal ve İstismar Bildirim Yükümlülüğü" eğitimi verildi
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde görev yapan kamu görevlilerine "İhmal ve İstismar Bildirimi Yükümlülüğü" konusunda eğitim verildi.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mesadet Özcan Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri katılımcılara sunum yaptı.

        Eğitimde ayrıca Turgutlu Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odaları (AGO) bilgilendirmesi ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da sunum gerçekleştirildi.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, ilçede 2020 yılında kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada

        Benzer Haberler

        Kayıp engelliden 8 gündür haber alınamıyor
        Kayıp engelliden 8 gündür haber alınamıyor
        Manisa Basket'ten müthiş geri dönüş
        Manisa Basket'ten müthiş geri dönüş
        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı
        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86