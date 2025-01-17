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        Manisa'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:28
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        Manisa'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Soğuksu Mahallesi Şehit Nuri Caddesindeki müstakil evde yalnız yaşayan Saadet Tokgöz'ün uzun süre dışarı çıkmadığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.

        Tokgöz'ün cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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