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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:47
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerce 7 adreste yapılan aramalarda, 1820 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve

        2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. (27), İ.F. (37) ve S.D. (22) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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