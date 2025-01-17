Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerce 7 adreste yapılan aramalarda, 1820 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve
2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. (27), İ.F. (37) ve S.D. (22) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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