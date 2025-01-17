Manisa'da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Turgutlu Türkeş Köprülü Kavşağı geçişinde aynı yönde seyreden 4 tır, zincirleme kaza yaptı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İ.Y. ile M.K. yaralandı.

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