Manisa'da panelvan minibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde panelvan minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde panelvan minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Y.E.K'nin (22) kullandığı 45 TL 553 plakalı panelvan minibüs, Reşatbey Mahallesi 188 Sokak'ta Ayşe Fermancı'ya (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Fermancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
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