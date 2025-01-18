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        Manisa'da hafif ticari aracın telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın, telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:36
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        Manisa'da hafif ticari aracın telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın, telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç, Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçip, telefoncu dükkanına çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın önce park halindeki motosiklete sonra da telefoncu dükkanının camına çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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