Manisa'da hafif ticari aracın telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın, telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın, telefoncu dükkanına çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç, Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçip, telefoncu dükkanına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
Kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın önce park halindeki motosiklete sonra da telefoncu dükkanının camına çarptığı görülüyor.
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