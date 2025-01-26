Büyük Önder Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 102. yılı kutlandı
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 102'inci yılı, törenle kutlandı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 102'inci yılı, törenle kutlandı.
Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Tren Garı'ndaki temsili karşılama töreninde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla trenden inen öğrencileri karşıladı, öğrenciler Türk bayrağını kaymakama verdi.
Buradaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın, günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.
Törenlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
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