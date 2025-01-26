Büyük Önder Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 102. yılı kutlandı

Törenlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın, günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

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