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        Manisa'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:24
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        Manisa'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü R.G'nin (30) Bayındırlık Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.

        Ekipler, R.G'yi gizlendiği evde yakaladı.

        "Silahla yağma, hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti" gibi çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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