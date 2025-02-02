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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:19
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. 73 Yusuf Talum), Birkan Yılmaz (Dk. 73 Bartu Göçmen), Ensar Akgün, Umut Erdem (Dk. 84 Fofana), Kerem Arık (Dk. 73 Kazım Can Kahya), Arslanagic, Diallo, Ramirez, Kaan Kanak, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Minchev)

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Talha Ülvan, Doh, Atakan Çankaya, Camacho (Dk. 90+1 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Muhammed Mert), Dovedan (Dk. 46 Serginho), Gray (Dk. 90+1 Baran Demiroğlu)

        Goller: Dk. 8 Ramirez, Dk.18 Umut Erdem (Manisa FK), Dk. 34 Talha Ülvan, Dk. 38 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 55 Umut Erdem, Dk. 78 Diallo Dk. 90+3 Ensar Akgün (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Ramirez (Manisa FK)

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        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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