Alaşehir'de temizlik görevlisinden örnek davranış

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Kırbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Alaşehir Belediyesinin temizlik çalışanı Raşit Kırbaş, Sevgi Yolu üzerinde para, kredi kartı ve kıymetli evrakların olduğu bir cüzdan buldu. Kırbaş, daha sonra durumu belediyedeki yetkililere haber verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde temizlik görevlisi, yolda bulduğu içerisinde para ve kıymetli evrakların olan cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

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