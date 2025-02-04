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        Alaşehir'de temizlik görevlisinden örnek davranış

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde temizlik görevlisi, yolda bulduğu içerisinde para ve kıymetli evrakların olan cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:45
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        Alaşehir'de temizlik görevlisinden örnek davranış
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde temizlik görevlisi, yolda bulduğu içerisinde para ve kıymetli evrakların olan cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

        Alaşehir Belediyesinin temizlik çalışanı Raşit Kırbaş, Sevgi Yolu üzerinde para, kredi kartı ve kıymetli evrakların olduğu bir cüzdan buldu. Kırbaş, daha sonra durumu belediyedeki yetkililere haber verdi.

        Kırbaş'ın bulduğu cüzdan, kısa bir araştırmanın ardından sahibine teslim edildi.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Kırbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür belgesi verdi.

        Galeri
        Galeri

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