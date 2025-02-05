Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya)
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 19, Acuil 11, Saben Lee 16, Thomas 2, White Jr. 19, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın 3, Besson 10
Galatasaray: Livingston 18, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer Jr. 20, Delgado 2, Göksenin Köksal 7, Young 4, Wallace 7, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 8
1. Periyot: 15-28
Devre: 40-45
3. Periyot: 55-68
MANİSA
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