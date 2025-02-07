Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi civarında kurulan bir etil alkol imalathanesinden çevre illere satış gerçekleştirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda, fiber tanklar içinde 20 ton etil alkol, yaklaşık 40 litre sahte içki, damıtmada kullanılan 4 metal kazan ve 3 bin 100 boş bidon ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.