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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 74 Oktay Gürdal), Arslanagic, Ensar Akgün, Kaan Kanak, Cissokho, Toure (Dk. 67 Muhammed Enes Kiprit), Diallo, Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Efe Taylan Altunkara), Fofana (Dk. 74 Minchev), Ramirez

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk.67 Vukovic), Samet Yalçın (Dk. 85 Tarkan Serbest), Mendes, Markao (Dk. 73 Rivas)

        Goller: Dk. 62 Mendes, Dk. 90+2 Rivas (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Sağat, Dk. 88 Rivas (Kocaelispor) Dk. 90+4 Ramirez (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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