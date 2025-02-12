Alaşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zekeriya Özsarı'nın kullandığı motosiklet, Akkeçili Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Özsarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özsarı'ının hasta olan babaannesini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.
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