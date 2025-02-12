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        Alaşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:06
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        Alaşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Zekeriya Özsarı'nın kullandığı motosiklet, Akkeçili Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Özsarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özsarı'ının hasta olan babaannesini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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