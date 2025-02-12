Alaşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Özsarı'ının hasta olan babaannesini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Ağır yaralan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Özsarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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