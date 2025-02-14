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        Salihli'de 7 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:10
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        Salihli'de 7 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kırsal Sart, Mersindere, Çaypınar, Gökköy, Çamurhamamı, Çelikli ve Caferbey mahallelerindeki 21 adrese baskın gerçekleştirdi.

        Yapılan aramalarda 40 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2'si kurusıkı toplam 4 tabanca ve 5 av tüfeği, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 55 av tüfeği fişeği, 690 tabanca mermisi bulundu.

        Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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