Salihli'de 7 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Yapılan aramalarda 40 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2'si kurusıkı toplam 4 tabanca ve 5 av tüfeği, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 55 av tüfeği fişeği, 690 tabanca mermisi bulundu.

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