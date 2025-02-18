Salihli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kordon Mahallesi'nde Zeki Tekle'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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