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        Salihli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:48
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        Salihli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kordon Mahallesi'nde Zeki Tekle'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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