Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine e-ticaret ve e-ihracat anlatıldı

        Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle, e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine e-ticaret ve e-ihracat anlatıldı
        ABONE OL

        Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle, e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Yıldırım, Türkiye'nin, elektronik ticaret ve ihracatta üretim, kültürel etkileşim ile stratejik ve lojistik olarak avantajlarının bulunduğunu söyledi.

        Ülkenin, Avrupa Birliği ile gümrük birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık dahil 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin, coğrafi konumuyla ortalama 4 saatlik uçuş mesafesinde 4,2 trilyon dolarlık bir perakende sektörüne ve 500 milyon nüfusluk bir pazara hitap ettiğini belirtti.

        Türkiye'nin katma değerli ürün imalatında bölgesinin lideri olduğunu ifade eden Yıldırım, ülkede 548 bin kayıtlı e-ticaret satıcısı olduğunu, özellikle hazır giyimde dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldıklarını, halı ve kilimde ise Çin'den sonra en büyük ihracatçısı konumunda bulunduklarını kaydetti.

        Ülkenin, sosyal medya etkileyicileriyle geniş kültürel etkileşim alanına sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ABD'den sonra en fazla televizyon dizisi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu, bu dizilerle özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'ya kültür ihracının artırıldığını, birçok Türk markasının da bölgedeki mağaza sayısında artış gözlendiğini sözlerine ekledi.

        Yıldırım, konuşmasının ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Manisa'da bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu
        Manisa'da bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu
        Manisa FK'nın rakibi Boluspor
        Manisa FK'nın rakibi Boluspor
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Turgutlu 1984'te Levent Bayraktar dönemi
        Turgutlu 1984'te Levent Bayraktar dönemi
        Manisa FK, Geosis Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Geosis Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kalorifer dairesinden dönüştürülen salonda şampiyon judocular yetişiyor
        Kalorifer dairesinden dönüştürülen salonda şampiyon judocular yetişiyor