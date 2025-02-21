Türk Kızılay, ramazan boyunca Manisa'da 15 bin kişiye iftar verecek

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, ramazan ayı boyunca toplamda 15 bin kişiye iftar yemeği vereceklerini söyledi.

Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürsel, ramazanda yapacakları çalışmaları anlattı.

Yunusemre ilçesinde bir alışveriş merkezinin yakınında kurulacak iftar çadırlarıyla her gün 300 kişiye iftar yemeği vereceklerini belirten Gürsel, il merkezinde 400 vatandaşın evine de sıcak yemek ulaştıracaklarını kaydetti.

Gürsel, ay boyunca bağışçılarının destekleriyle 15 bin kişiye iftar vereceklerini dile getirerek, "Tüm planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.