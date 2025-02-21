İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Manisa'da "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"nda konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yorulmadan milletin derdini dinlemeye devam edeceğini belirterek, "Bu ülkenin çözülmemiş hiçbir derdi olmayıncaya kadar da siyasi yolculuğumu ve mücadelemi yapacağım." dedi.

Partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"nda konuşan Dervişoğlu, il ziyaret programlarında toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini, herkesin derdiyle dertlenmeye gayret ettiklerini söyledi.

Dervişoğlu, siyasette samimiyetin önemine dikkati çekerek, "Samimiyetinizi milletle buluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu kapsam içinde birlik ve beraberlik ruhunu yaşatabilmek amacıyla Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Çok çalışmak mecburiyetinde olduklarını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Çok fazla çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Televizyonları açtığınızda, gazetelere baktığınızda bütün bu çalışmalarımızdan bahsedenlerin olmadığını da görüyorsunuz. İşte öyle olunca da milletle buluşabilme azim ve kararlılığınızı yükseltmek mecburiyetinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Türkiye'nin dertleri var. Bu dertlerin çözülebilmesi için ortak bir akıl geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü derdin çözümü dert sahibinde öncelikle aranır. Çünkü çok büyük gibi görünen dertler öyle basit çözümlerle halledilir ki yeter ki siz dinlemeyi becerebilin. Dinlemeye muvafık olun. Sıkılmadan dinleyin. Onlardan edindiğiniz bilgileri de yorulmadan anlatın. Ben bu göreve memur tayin edilmiş biriyim tarafınızdan. Sıkılmadan dinleyeceğim, yorulmadan anlatacağım ve bu ülkenin çözülmemiş hiçbir derdi olmayıncaya kadar da siyasi yolculuğumu ve mücadelemi yapacağım."

Dervişoğlu, diğer siyasi partilerden farklı bir yaklaşımları olduğunu savunarak, "Biz farklıyız. Biz diğerleri gibi kendi siyasi ikbalimizi ve istikbalimizi düşünenlerden değiliz. Biz Türkiye'nin birleştirici gücü olmak için yola çıkanlardanız. Bu yolculuğa çıktığımızda, sizleri yanımızda görmekten mutluluk, gurur ve şeref duyanlardanız. Bu yolculuğu beraber başlattık. Yine beraber sürdüreceğiz ve bu büyük milletin birleştirici gücü olma vasfımızı güçlendireceğiz." diye konuştu.