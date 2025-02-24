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        Ege Kariyer Fuarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde organize edilen, "Ege Kariyer Fuarı 2025"in (EGEKAF'25) Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:08
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        Ege Kariyer Fuarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde organize edilen, "Ege Kariyer Fuarı 2025"in (EGEKAF'25) Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenleneceği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26 ve 27 Şubat'ta MCBÜ Şehzadeler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek fuar, bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrenci, mezun ve iş dünyasını bir araya getirecek.

        Fuara, Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Kâtip Çelebi, Kavram MYO, Tınaztepe, İzmir Yüksek Teknoloji Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale, Uşak ve Yaşar üniversiteleri paydaş olarak destek verecek.

        "Toplum 5.0" temasıyla yapılacak fuar, üniversiteler ile kamu ve özel sektörden yaklaşık 500 firmayı, kurumları, meslek odalarını, öğrenci ve mezunlarla buluşturarak, kariyer ve staj olanağı sağlayacak.

        EGEKAF’25 etkinlikleri kapsamında mülakat simülasyonları, tanıtım ve özgeçmiş değerlendirme oturumları, atölye örnek olay çalışmaları ve kariyer sohbetleri yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, hazırlıklarda son aşamaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Fuarda önemli firmalar yer alacak. Kendi üniversitemizin dışında 15 paydaş üniversiteden yaklaşık 65 bin öğrenci ve mezun kariyer fuarına katılacak. Burada iş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerimiz kariyer planlaması için bir araya gelecek. Fuara katılan firmalar bin öğrencimize istihdam garantisi verecek. 2 bin 500 civarında öğrencimiz de büyük firmalarda staj imkanı bulacak. Fuarda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekten işveren ile genç yeteneklerin doğrudan buluşması sağlanacak. Gençler, sektörün uzman ve yöneticileriyle bire bir tanışma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatı bulurken, ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmış katılımcılar, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübelerini aktaracak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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