Salihli'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kabazlı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kanadı kırık ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, yaralı kızıl şahini tedavi için Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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