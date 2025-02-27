Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 1 kasatura ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bağlıca Mahallesi'ndeki bazı adreslere baskın yaptı.

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