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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:57
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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bağlıca Mahallesi'ndeki bazı adreslere baskın yaptı.

        Ekiplerce belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, 1 kasatura ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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